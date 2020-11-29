شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التمثيل التجاري: تنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الأنشطة في إكسبو دبي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 اليوم الأحد، إنه يجري حاليا التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والانشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع.

جاء ذلك على هامش مشاركتة في اجتماع لبحث استعدادات مصر للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، بمتحف الحضارة، بحضور د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ود. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؟.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة معرض إكسبو دبي لوضع خريطة فعاليات قوية تركز على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عدداً كبيراً من زوار المعرض لزيارة الجناح المصرى.