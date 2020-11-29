شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على الأطفال من كورونا أثناء تناول التغذية المدرسية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل وزارة الصحة جهودا مكثفة لتوعية المصريين بإجراءات العدوى من فيروس كورونا، وفى هذا الإطار، قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات لوقاية الأطفال في المدارس من عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة أثناء تناول الأغذية في المدارس، ونشرت على الحساب الرسمي للوزارة بموقع "تويتر"، 5 نصائح وهي:

- استخدام أكواب وأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.

- يراعي قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامات والقفازات النظيفة.

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر في الأماكن التي تقدم الوجبات بالمدرسة.

- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.



نصائح وزارة الصحة للأطفال

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 قواعد مهمة لتحضير الطعام بطريقة صحيحة تجنبا لأى مشاكل صحية، وشملت القواعد التى كشفت عنها وزارة الصحة والسكان، حفظ الطعام فى درجة حرارة مناسبة وفصل الطعام المطبوخ عن النيئ، بالاضافة إلى التأكد من نظافة الطعام والتأكد من طهيه بطريقة جيدة.

وحثت وزارة الصحة المواطنين على الاهتمام بالغذاء الصحي السليم والبعد عن الوجبات السريعة والاهتمام بالخضروات والفاكهة بشكل منتظم، وتابعت: الوجبات السريعة خطر وتسبب مشاكل صحية كبيرة، كما أن تناول طعام الشوارع يسبب أضرار كبيرة للجهاز الهضمى، وأكدت الوزارة: أن معهد التغذية القومى يقدم برامج غذائية صحية ومتوازنة مناسبة لكل الأعمار وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة والذين بعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات، هى فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، مطالبة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.