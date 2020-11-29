شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد لتلقى طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى غدا الاثنين 30 نوفمبر مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدأت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة بعد تقديم طلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية .

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة.

وأكدت الوزارة أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.