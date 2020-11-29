بينها مستحضرات تجميل.. "المنافذ" تضبط 9 قضايا متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 9 قضايا تهريب أبرزها بضائع متنوعة، مستحضرات تجميل، بضائع أجنبية الصنع، ماكينات مستعملة. وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية. وأثمرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 39 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي. فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 1664 مخالفة مرورية، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين. فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 241 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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