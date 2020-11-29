المرور: 3765 مُخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3765 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1875 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و99 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و26 مخالفة شروط التراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.