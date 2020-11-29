الداخلية: الكاميرات كشفت هوية اثنين من المتورطين في التنمر على شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التنمر على لاعب بنادي الزمالك شيكابالا، أن الواقعة ارتكبت في ميدان صلاح الدين الأقصري.

ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة، وكشفت هوية الأشخاص حاملي "كلب الأسود" مرتكبي التنمر، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبطهم خلال ساعات.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصري، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائي بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

وأضاف المصدر أنه تم كشف هوية 2 من الشباب، وهم من جلبوا الكلب لميدان صلاح الدين، وقاموا برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا، وجاري ملاحقتهم وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.

كانت المتابعة الأمنية رصدت انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.