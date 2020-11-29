"أثناء تنظيف سلاح".. رصاصة طائشة تُنهي حياة صياد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي صياد مصرعه، نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة في منطقة أطفيح بالجيزة.

وتبين من التحريات أن صديق المتوفى كان يُنظف طبنجة غير مرخصة وخرجت منها طلقة طائشة أسفرت عن مصرعه.

وذكر 4 صيادين في التحقيقات بعد أن باشرتها النيابة، أنه حال صيدهم بنهر النيل، فوجئوا بسقوط المجني عليه بمياه النهر.

وأوضحوا أنهم انتشلوا صديقهم من المياه وتبين إصابته بطلق ناري، نقلوه إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه توفى مرجحين إصابته بطلقة طائشة.