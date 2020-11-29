الداخلية تضبط 5604 سائق نقل جماعي لمخالفتهم ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5604 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 416 مخالفة لقرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.