النيابة تطلب التحريات حول وفاة طالب في حريق داخل شقة أسرته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، اليوم الأحد، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طالب نتيجة تعرضه لاختناق في حريق اشتعل بشقة أسرته في بولاق الدكرور بالجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع طالب يبلغ من العمر ما يقرب من 17 سنة، نتيجة تعرضه لاختناق الدخان، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.