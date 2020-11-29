محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية واختصاصاتها من المادة ٣٨ للمادة ٥٩ من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس. وتتضمن مشروع قانون اللائحة ٢٩٢ مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية. وتقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح لتعديل اسم لجنة الزراعة، علي أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية. ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي عضو التنسيقية، كما تم إضافة جميع الموارد المائية ليصبح المتعلق بنهر النيل والري والصرف. ويستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي لبدء عمل اللجان النوعية.

كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لمقترح التنسيقية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى لجنة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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