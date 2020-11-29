"مقترح يخضع للدراسة".. ننفرد بضوابط اشتراطات البناء والتراخيص خلال المرحلة الانتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تناقش عدة جهات حكومية في الوقت الحالي مقترحا جديدا بشأن ضوابط اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة لتطبيقه خلال المرحلة الانتقالية التي تبدأ أول ديسمبر المقبل الموافق بعد غد الثلاثاء.

وحصل الخليج 365، من مصادر حكومية مطلعة، على نص المقترح الجديد الذي تبحثه التنمية المحلية والإسكان والجامعات بشأن ضوابط البناء خلال المرحلة الانتقالية.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تبدأ في أول أيام استئناف حركة البناء يوم 1 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء مدة قرار وقف أعمال البناء يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتهدف المرحلة الانتقالية إلى تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بشكل تجريبي والأخذ في الاعتبار الملاحظات عليها طوال فترة التطبيق من أجل اعتمادها في المشروع النهائي قبل عرضه على رئيس الجمهورية عقب انتهاء المهلة الانتقالية.