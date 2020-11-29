الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، ووافق النائب حازم محمد سليمان مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون.

ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة، وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة، مشيرا إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها، وأوضح أنه قام بسحبها لإيمانه أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس، مشيرا إلى أن ما قامت به اللجنة عمل جيد ورائع.

ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة.

ومن جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة واقترح بالجنة نوعية لاستقبال المقترحات من المواطنين للاستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.

ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان.

ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة مطالبا بضرورة أن يكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.