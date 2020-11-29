انعدام فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم الأحد حالة من الأجواء المستقرة إلى حد كبير، في ظل سطوع الشمس على أغلب المناطق.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية تشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة،

وتابع الخبراء: "تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساء، وهي أحد ظواهر استقرار الطقس، كما يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة، لكن خلال فترات النهار يمكن وصف الطقس باللطيف على معظم المناطق ويستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

وأكد الخبراء، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، حيث إن درجات الحرارة لم ترتفع مرة أخرى إلى الحد الذي يحتاج ملابس صيفية.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 وحتى 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 - 15، جنوب سيناء 25 -17، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 - 12.