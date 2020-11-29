شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أقسام الباطنة بعين شمس يكشف شروط الحصول على لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بمستشفيات جامعة عين شمس، إن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الشتاء متوقعة بسبب برودة الجو والأماكن المغلقة، لذا يجب مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والحرص عليها وتهوية الأماكن المغلقة باستمرار.
وأضاف عقبة خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عب شاشة قناة TeN، أن علينا التمتع بثقافة التعايش مع فيروس كورونا، وعلى الجميع تحمل المسئولية والالتزام بأساليب الوقاية لحماية نفسه وأسرته، وأيضًا على المؤسسات التقليل من الأعداد داخل الأماكن.
وأوضح عقبة في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك حوالي 234 لقاح في العالم للسباق للوقاية من فيروس كورونا مكونة من أربع مجموعات، واللقاح مهمته منح الأصحاء درجة حماية عالية ضد كورونا، ولكن يجب إجراء عدد من الفحوصات قبل الحصول على اللقاح.
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