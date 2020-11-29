شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تُعلن تعديل مواعيد 4 قطارات.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت السكة الحديد، اليوم الأحد، تعديل مواعيد 4 قطارات، بخطوط الصعيد.
وجاء التعديل كالتالي: تعديل تركيب قطار 169 ركاب «المنيا- الواسطي»، من مطور إلى مميز، والمقرر قيامه من المنيا 7.10 صباحا يصل الواسطي 10.10 صباحًا.
وبدأت من اليوم أيضًا تعديل تركيب قطار 168 ركاب «الواسطي - المنيا» من عربات مطورة إلى مميز، والمقرر قيامه من الواسطي 2.35م، يصل المنيا 6.35 مساءً.
وقررت السكة الحديد تعديل تركيب قطار ركاب «المنيا- الواسطي» من مطور إلى مميز، والمقرر قيامه من المنيا 3.40م، ويصل الواسطي 6.50 مساءً.
وتعديل تركيب قطار ركاب «الواسطي- المنيا» والمقرر قيامه من الواسطي 5.00 صباحًا، يصل المنيا 7.55 صباحًا.
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