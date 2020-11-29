شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة السيسي لجنوب السوادن مهمة للبلدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السوادن في غاية الأهمية للبلدين الشقيقتين، لافتًا إلى أن السودان ومصر بلد واحد منذ زمن بعيد، ومصر تستضيف أكثر من مليون سوداني، وعشرات الآلاف من الطلبة السودانيين للدراسة في الجامعات المصرية.

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر شاشة قناة TeN، أن جنوب السودان رغم ثرواتها الهائلة إلا أنها أقل تقدمًا وتعاني من العديد من الأزمات، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تعكس اهتمام مصر بأمن السودان.

وأكد «بيومي» في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن من أهم بنود زيارة الرئيس السيسي هو الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن الاستثمار في السودان التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والوفرة في المياه التي تمكنها أن تكون سلة غذاء العالم العربية.