شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية من حملاتها اليومية للتصدي للمتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على الأرض الزراعية من التعديات لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببردين وموظفى الإدارة الهندسية بالوحدة، حملة لإزالة حالات التعدي على الأرض الزراعية، حيث تمت إزالة صاج وأعمدة حديد سهلة الفك والتركيب بمساحة 500 متر بالزعفرانية التابعة للوحدة المحلية ببردين، كما تمت إزالة سور حديد بمساحة 500 متر مُقام بالمخالفة على الأراضى الزراعية بعزبة السلاوي التابعة لقرية بردين، كما تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍّ بعزبة المسلمية عبارة عن تعدٍّ ببناء سور بالطوب الأبيض بمساحة 800 متر، واستئناف إزالة سور آخر بمساحة 400 متر مُقام بالناحية نفسها، ليصل إجمالى المساحة التي تمت إزالة التعدى عليها إلى 2200 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.