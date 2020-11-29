شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ملحقة المعلمين الإبتدائية فى ضيافة ثقافة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم حيث استقبلت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم طلاب مدرسة ملحقة المعلمين الإبتدائية، تعرف الطلاب في بداية الزيارة على الأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة خاصة، وقصر الثقافة عامة وقد قدم الطلاب المواهب المختلفة لديهم من إلقاء الشعر وغناء بعض الاغاني والأناشيد، مع مسابقات في المعلومات العامة بين فريقين قامت بها مشرفة الطفل بالمكتبة بعدها تم عرض مسرح عرائس جوانتي بعنوان «حكايات جدتي» كما قامت منار صلاح بسرد كتاب بعنوان «الكتاب إنسان» وأوضحت فيه بأن الكتاب هو غذاء للإنسان وخير صديق وجليس للإنسان في كل الأوقات وأكدت ان القراءة والمعرفة لها أهمية عظمى في حياة الإنسان

وفى إطار الإحتفال بأعياد الطفولة استقبلت المكتبة طلاب مدرسة الفاروق الخاصة قسم رياض الأطفال مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حيث تم عرض مسرح عرائس جوانتي بعنوان «الطيب والمشاكس» كما تم تقديم فقرة ألعاب ترفيهية منها الكراسي الموسيقية، ألعاب حركية وألعاب الفك والتركيب وذلك لتنمية مهارات الأطفال الإبداعية على الإبتكار والإبداع، بجانب ورشة حكى بعنوان«مغامرات الملاهي» و«الطاووس المغرور».

نظمت مكتبة الفيوم العامة بالتعاون مع مدرسة الأمل لضعاف السمع احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمنت ورشة ورقية لتعليم الأطفال كيفية عمل تاج بطريقة سهلة مبسطة للمدربة فاطمة محمد، بالإضافة لورشة حكى بعنوان «الذئب والسبع أطفال والبحث عن نعمان» مع عرض صور ناقصة لبعض الحيوانات والطيور لقوه ملاحظة الأطفال، تلاها عرض مسرح عرائس بعنوان «البنت الكسلانه» تمثيل رضا محمد، عبير ناجى، هند عبدالتواب، هناء حسن واخيرا تم عرض مواهب الأطفال في موهبه الرسم من خلال رسم بعض الرسومات المختلفة.