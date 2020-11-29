شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: استفادة 980 أسرة من التجمعات التنموية بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، إن التجمعات التنموية في وسط سيناء تعد إضافة جديدة لدعم التنمية على مستوى المحافظة، حيث تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة إلى جانب دعم التجمعات القائمة.

وأشار المحافظ، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم التنمية على أرض سيناء، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين من التجمعات التنموية المتكاملة بسيناء، والتي تبلغ 18 تجمعًا تنمويًا، منها 11 تجمعًا في شمال سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضي زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجي.

ولفت المحافظ إلى استفادة 980 أسرة من التجمعات التنموية بوسط سيناء.