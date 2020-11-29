شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء مدن ومراكز الشرقية يكثفون حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، فضلا عن توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الاماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وقام محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالحي، بالمرور على أصحاب المحلات والمساجد والكافتريات والمقاهي، لمنع التجمعات بداخلها والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى متابعة أعمال رش وتعقيم مبنى ديوان رئاسة الحي، ومدرسة الوادي الإعدادية للبنين، والسادات الإعدادية بنات، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتابع على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، الاجراءات الاحترازية حول تعقيم مبنى الوحدة المحلية بكفر أيوب، والجمعية الزراعية ومبنى الصيانة والوحدة الصحية بالكتيبة، ومدرسة الكتيبة الابتدائية والإعدادية، وتطهير الوحدة الصحية بالبلاشون، ومدرسة ميت ربيعة الابتدائية بوحدة أولاد سيف، وميت ربيعة 2 بأولاد سيف ومبنى الوحدة المحلية بأولاد سيف ومجمع المدارس بقرية كفر ابراهيم العايدي، ومنية سنتا الابتدائية وكفر القديم الاعدادية، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحه أبناءنا الطلاب.

وتابع محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، مرور رؤساء الوحدات المحلية بالجديدة والسعديين على مدرسة الشهيد حمدي بقرية الجديدة، وأبوعايش الابتدائية، للتأكد من ارتداء الكمامات الواقية، ونظافة دورات المياه والمكاتب وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة الجميع.