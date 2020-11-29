شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الكشف عن أمراض سوء التغذية بمدارس قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية بمراكز محافظة قنا أعمالها للوصول إلي جميع الطلاب بالمدارس الابتدائية، وذلك لتوقيع الكشف عليهم وعلاجهم من أمراض سوء التغذية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية.

استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا

وذكر الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تهدف إلي الكشف عن الأنيميا والتقزم لدي أطفال المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الابتدائية بقري المحافظة من أجل الاطمئنان عليهم وتقديم الدعم الطبي لهم.

استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا

وذكرت الدكتورة فاطمة الزهراء، المنسق العام للمبادرة بمديرية الصحة، أن المبادرة تشمل جميع الطلاب من الصف الأول حتي الصف السادس الابتدائي، وذلك بمدارس التعليم الأزهري والتعليم العام، مع اتخاذ كامل الفريق الطبي وسائل الوقاية والحماية.