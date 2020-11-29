شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة في كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزة، مسؤول قطاع الشباب، العام الدراسي الرابع 2020 / 2021 بمعهد المشورة والإرشاد الأسري، بكنيسة الأنبا إثناسيوس بالسيوف.

وعقب الافتتاح، كرم الأسقف عدد من القيادات الكنسية والبرلمانية، على رأسهم القمص أنطونيوس صادق، راعي المعهد، والدكتور نصيف فهمي، عميد المعهد، ونشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، ووجيه ظريف، عضو مجلس النواب، كما تم منح درع المعهد للقمص أنطونيوس وسط حضور آباء الكنيسة وأساتذة المعهد والدارسين.

حضر الافتتاح، محب شفيق، أمين اتحاد أقباط من أجل الوطن، وجوزيف ملاك، زميل مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال «جوزيف»، لـ«المصري اليوم»، إن كنيسة الأنبا أثناسيوس التي تضم المعهد تعد من الكنائس الكبرى داخل نطاق الإسكنردية، من حيث العدد وبالتالي افتتاح مثل هذا المعهد بمثل هذه الكنيسة يدعم الروابط الأسرية داخل المجتمع القبطي، ويقضي على الأزمات والمشاكل التي تؤدي إلى الانفصال وتأجيج التوتر داخل الكيان الأسري.

وأوضح أن المعهد المشورة الأسرية يعد نهج وضعه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضمن خطة الإصلاح التي يتبناها، وتأتي بثمارها في احتواء الشعب القبطي ومحاولة دعم فكر الشباب خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع مشاكله الشخصية، وكيفية تعامله مع أسرته على المستوى المحلي، والمساهمة في خلق قيادات شبابية تحمل فكر المشورة للاخرين، وهو فكر التسليم والتسلم لدعم التضامن الاجتماعي وأيضًا كيفية التعامل مع الآخر وتكوين الشخصية.

ولفت «جوزيف» إلى أن المعهد يلقي دعم كبير من الأنبا بافلي، أسقف المنتزة، خاصة وأنه يضم عدد كبير من العائلات والشباب، كما يضم مجموعة من المعلمين الكهنة والأساقفة وخبراء التنمية البشرية وعلم الاجتماع والدراسين.

أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة فى كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور)

أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة فى كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور)

أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة فى كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور)

أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة فى كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور)

أسقف الإسكندرية يفتتح العام الدراسي الرابع لمعهد المشورة فى كنيسة الأنبا أثناسيوس (صور)