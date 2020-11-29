شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي يلتقي صاحبة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» ويمنحها شهادة تقدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، المواطنة صفاء محمود عسران، المقيمة بنجع حمادي بمحافظة قنا، صاحبة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر»، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى تفاصيل المبادرة، حيث أشارت «عسران» إلى أنها استطاعت خلال 8 سنوات أن تنهى عدد من الخصومات الثأرية في بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

وأضافت أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة في الجلسات العرفية التي تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر وسلسال الدم بينهم.

وأوضحت بنت الصعيد أن الفكرة التي تقوم عليها المبادرة خاصة بعد رفض أهل القتيل في بعض الأحيان استلام الكفن ولذلك يرفضوا الصلح، ويستمر سلسل الدم والثأر بلا نهاية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت وأصبحت بديلة للكفن في عدد كبير من الحالات المتساوية في الدم، والتي لا يصلح فيها تقديم الكفن، حيث يتم تقديم درع «التسامح صعيد بلا ثأر».

وقالت إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، ورئيس مؤسسة مصر الخير، أعلنوا رعايتهم ودعمهم للمبادرة.

وأعربت عن سعادتها بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولي الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح، ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن، لافتة إلى أنها تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين من محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحرى خاصة الغربية والدقهلية والمنوفية عن طريق التليفون وصفحتها على الفيس بوك يطلبون منها المساعدة في حل بعض الخصومات الثأرية بمحافظاتهم وكذا بعض الجلسات العرفية.

وأشارت إلى أن أسرتها تقوم بدعمها وتساندها على الاستمرار في تنفيذ تلك المبادرة وتقوم شقيقتها بالتعاون معها ومساعدتها في هذه المبادرة خاصة في الذهاب والسفر لمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشاد «شعراوي»، بالمبادرة والدور الذي تقوم به فتاة الصعيد لنشر قيم التسامح والمحبة بين المواطنين وحماية الأرواح والشباب والأطفال والسيدات بالصعيد، لافتًا إلى أن المبادرة جيدة وفريدة من نوعها وستقوم الوزارة بدعمها لاستمرار نجاحها في محافظات الصعيد وباقى المحافظات، خاصة في ظل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد.

أعلن وزير التنمية المحلية عن موافقته على طلب الفتاة صفاء عسران على رعايته للمبادرة وأن يتم كتابة إسمه على الدرع الذي يتم تسليمه في جلسات الصلح والخصومات الثأرية، موجهًا بالتنسيق مع المحافظين لتقديم كل الدعم والمساندة لـ«عسران» لإنجاح مبادرتها والمساهمة في محاربة الثأر بمختلف المحافظات خاصة بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، منح الوزير، بنت الصعيد شهادة تقدير من الوزارة، كما أهدت «عسران» درع المبادرة إلى وزير التنمية المحليةن وقدمت له خالص شكرها وتقديرها على اهتمامه بلقاءها وتقديم كل الدعم لها خلال الفترة المقبلة.