شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسى من زيارته لدولة جنوب السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 رسائل مهمة حملتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جنوب السودان، أمس السبت، لا سيما أنها الأولى من نوعها منذ استقلال جنوب السودان، فضلا عن أن الزيارة شملت استعراض عدد من الملفات المهمة ومحاور التعاون المشترك بين البلدين، وفى مقدمتها تنسيق برامج التعاون فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والرى والأمن وغيرها، إلى جانب تنسيق المواقف فى الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلام فى السودان وقضية سد النهضة.

وفى مقطع فيديو موجز، كان مُلخص الرسائل الرئاسية المهمة من جنوب السودان كالتالى:

1- تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات.

2- تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.

3- السعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان.

4- تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

5- نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

6- دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفاكير وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

7- دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

8- أدعو المجتمع الدولي للوفاء ببتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان في مسيراتها نحو بنا مستقبل أفضل.

9- ندعم مساعى ورفع العقوبات الدولية عن جنوب السودان بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسى الجارية.

10 تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عاد إلى أرض الوطن مساء أمس السبت، بعد زيارة لجنوب السودان استمرت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس سيلفا كير ونائبه الدكتور رياك مشار، وعقد قمة رفيعة المستوى مع نظيره الجنوب سودانى، تضمنت التأكيد على الروابط التاريخية والعلاقات المتنامية فى مجالات السياسة والتنمية، فضلا عن تعهد مصر بمواصلة التعاون مع "جوبا" ودعم برامج التنمية وتحسين معيشة المواطنين من خلال مشروعات الوكالة المصرية من أجل التنمية، وتشجيع الاستثمارات المصرية المباشرة فى جنوب السودان، إلى جانب تكثيف حركة التبادل التجارى بين البلدين.