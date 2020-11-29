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محافظة الجيزة تضبط 22 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 22 طن أحشاء ودهون حيوانية ومقطعات لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك على مدار شهر نوفمبر داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه راشد، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حياله حيث شملت ضبط 16,8 طن جلود ومخلفات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى لدى مخزن تجميع مخلفات بناحية أبو النمرس و3 طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفروم ودهون حيوانية ودواجن داخل ثلاجات حفظ تابعة لمحال وحوالى 3 طن لحوم ومصنعاتها ودواجن واسماك خلال الحملات على محال الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت على مستوى المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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