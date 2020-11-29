شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 حيوانات من فصيلة النو الأزرق والايلاند.. وتنتظر سبع البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية، 4 حيوانات من فصيلة النو الأزرق والايلاند، إمداد من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير عام الحديقة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن الادارة المركزية أهدت حديقة الإسكندرية ذكر وأنثى من حيوان النو الأزرق، وذكر وأنثى آخرين من حيوان الايلاند، وهما من فصيلة البقريات بهدف زيادة الإقبال على الحديقة من قبل الزائرين، مشيرة إلى أن الحديقة في انتظار سبع البحر.

ولفتت إلى أن الدعم يأتي في إطار خطة الادارة المركزية لحدائق الحيوان، للحفاظ على الحياة البرية لتطوير الحدائق، تحت رعاية الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بامداد حديقة حيوان الإسكندرية بأنواع جديدة من الحيوانات.

وأوضحت أن حيوان النو الأزرق، يتميز بأن موسم التزاوج له يكون في شهري مارس وأبريل من كل عام، وفترة الحمل من 8 إلى 8.5 أشهر، وفترة رعاية المولود تتراوح من 9 إلى 12 شهر، والتغذية على الحشائش والأعشاب ومتوسط العمر حوالي 20 سنة، ومتوسط البلوغ للأنثى عام ونصف وعامين ونصف للذكر.

وعن حيوان الايلاند، قالت «عزيز»، إن فترة الحمل من 8.5 إلى 9 شهور، وعدد الولادات عجل واحد، والفطام بعد 6 أشهر من الولادة، والتغذية على الحشائش والأعشاب ومتوسط العمر 25 سنة، وسن البلوغ 3 سنوات.

حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 رؤوس "النو الأزرق والايلاند" من الإدارة المركزية .. وتنتظر "سبع البحر" (صور)

حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 رؤوس "النو الأزرق والايلاند" من الإدارة المركزية .. وتنتظر "سبع البحر" (صور)

حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 رؤوس "النو الأزرق والايلاند" من الإدارة المركزية .. وتنتظر "سبع البحر" (صور)

حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 رؤوس "النو الأزرق والايلاند" من الإدارة المركزية .. وتنتظر "سبع البحر" (صور)

حديقة حيوان الإسكندرية تتسلم 4 رؤوس "النو الأزرق والايلاند" من الإدارة المركزية .. وتنتظر "سبع البحر" (صور)