5 مدارس أرثوذكسية و3 مراكز طبية.. حصيلة زيارة «بطريرك الإسكندرية» إلى كينيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، زيارته الرعوية إلى كينيا، اليوم الأحد، والتى بدأها السبت الماضى واستمرت 8 أيام، زار خلالها 3 ايبارشيات في البلاد، التقى خلالها قيادات كنسية وحكومية وشعبية.

وشملت زيارة البابا التبرع بمسطح فضاء للكنيسة الارثوذكسية، لبناء 5 مدارس ارثوذكسية و3 مراكز طبية، فضلاً عن إلقاء العديد من العظات الروحية للشعب المسيحى الكينى، حيث أقام البابا صلاة الخمس خبزات في كنيسة القديسَيْن العادمي الفضة كوزما ودميانوس.

وتم ترقية الأب Evangelos Thiani إلى درجة الوكيل الرئيسي للعرش البطريركي في الإسكندرية، على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا، وكذا زيارة أسقفية إلدورت (نيانزا) في كينيا، وهي أول زيارة للبطيرك إلى الأبرشية المنشأة حديثًا.

كما ترأس البابا قداسات وصلوات الهيئة خلال الزيارة وذلك في مقر أبرشية كيسومو وغرب كينيا، كما تمت رسامة شماس جديد للخدمة الروحية، واحتفل البابا بعيد ميلاده الـ66 بمشاركة أقباط وكهنة كينيا.

كما التقى البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، 80 إكليريكي، وقدم لهم النصائح والتوجيهات الأبوية، وناقش معهم القضايا المتعلقة بنشاطاتهم التبشيرية، وزار قبر الأب أثناسيوس وأقام صلاة التريصاجيون على روحه، بمقر الأبرشية، وبارك المبنى كما زار المدارس الأرثوذكسية المجاورة للدير وتحدث بشكل أبوي مع طلاب الصف الأخير من الثانوية الذين يستعدون امتحاناتهم النهائية، مما منحهم الأمل في الغد وبداية جديدة ستأتي بعد انتهاء الوباء كما زار دير الرهبنة الذي أقيم بجانب الأبرشية والذي يستضيف قريبًا الراهبات الكينيات، وكذا مزرعة الإيبارشية التي تغطي الاحتياجات الخاصة بالاقباط إلى جانب المنتجات التي تنتجها نفقات تشغيل المدارس الأرثوذكسية، ودار الأيتام ومدرسة رئيس الأساقفة مكاريوس التابع لمؤسسة صوفيا التي تستضيف 220 طفلاً وفتاة من الأيتام بدعم مالي من الدكتورة مارينا سياكولا من قبرص.

وصلى البابا صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس بولس في منطقة كاجيرا Kagira بالعاصمة نيروبي، والتى تعتبر أول كنيسة بناها الأب كريسوستوموس باباسارانتوبولوس في كينيا بمال قدمه الملك بافلوس، ملك اليونان آنذاك.

وختم البابا ثيودوروس الثاني، زيارة اليوم الأخير السبت بلقاء سفير مصر في كينيا محمود على طلعت، وأعرب سفير مصر عن سعادته بوجود البطريرك في كينيا، وأكد أنها كانت نعمة كبيرة له لاستقباله في بيت مصر، كما تم زيارة مدرسة رئيس أساقفة قبرص مكاريوس الثالث البطريركية للتعليم اللاهوتي في ريوتا.

وخلال اللقاء، دعا البابا ثيودوروس شيوخ الكهنة إلى التعاون مع أساقفتهم بوحدة وحب من أجل خير الكنيسة، سواء من خلال خبرتهم في مسائل العادات والتقاليد أو من خلال خبرتهم الكنسية المنتظمة أو من خلال تأثيرهم في محيطهم، مشيراً إلى أن سلطتهم القضائية الكنائسية تؤكد أن جميع المشاكل لها حلها طالما تم اتباع الإجراءات والطرق الصحيحة، وأن الدافع العادل والبناء لحل المشاكل يكون في مصلحة الكنيسة وأعضائها.

5 مدارس أرثوذكسية و3 مراكز طبية وعظات ولقاءات رسمية ودينية .. حصيلة زيارة "بطريرك الإسكندرية" الى كينيا (صور)

5 مدارس أرثوذكسية و3 مراكز طبية وعظات ولقاءات رسمية ودينية .. حصيلة زيارة "بطريرك الإسكندرية" الى كينيا (صور)

5 مدارس أرثوذكسية و3 مراكز طبية وعظات ولقاءات رسمية ودينية .. حصيلة زيارة "بطريرك الإسكندرية" الى كينيا (صور)