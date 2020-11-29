شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش عدد من الملفات مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات ومنها موقف التحول الرقمي وملف التصالح والتقنين وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، جاء ذلك بحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد .

بدأ المحافظ إجتماعه بمناقشة موقف التحول الرقمي بالمحافظة، موضحا أنه يجري الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 80 % بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا ان التحول الرقمي سيحقق تغير جذري في الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية من خلال تسريع طريقة العمل وتطبيق خدمات جديدة بسرعة وجودة عالية تحقق زيادة في الإنتاجية .

كما ناقش الداودي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات على أرض الواقع ومتابعتها بشكل دوري للتعرف على أهم المعوقات التي قد تحد من تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة طبقا للجدول الزمني المقرر لها.

وناقش ملف التصالح في مخالفات البناء مشيرا أنه تم تلقي 61 ألف و527 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة لافتا إلى ان إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألف و127 طلب، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 2642 عقد، وشدد الداودي على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المقدمة وتحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد الربع الأول من المبلغ .

كما ناقش المحافظ ملف المنشآت الآيلة للسقوط، موجها المسئولين بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حفاظا على ارواح المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وناقش مع مسئولي مديرية الطرق والنقل ورؤساء الوحدات المحلية مشروعات رصف الطرق التي سيتم تنفيذها وفي هذا الإطار وجه محافظ قنا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق بمراحله المختلفة وكذا استلام المشروعات عقب الانتهاء منها وذلك بهدف التأكد من التزام الشركات المنفذة بتطبيق اعلي معايير الجودة والامان في اعمال الرصف منعا للحوادث وحفاظا على ارواح المواطنين، مشيرا إلى أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وهى أحد العوامل الهامة لدفع عجلة التنمية .