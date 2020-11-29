شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة لتهريب 100 حقنة لعلاج خشونة المفاصل في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلات، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبدالسلام عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر ومعه 3 شنط وهاندباج، ولاحظ من خلال مطالعة جواز سفره كثرة تردداته خلال فترات زمنية متتالية وقصيرة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وجرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة إبراهيم كمال ويوسف منشاوي مأموري الفحص، فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية داخل حقائبه يشتبه أن تكون أدوية.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة تضم محمد نسيم مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبدالصبور مدير الحركة، والمشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب، فتبيّن وجود 100 حقنة synvisc- one خاصة بعلاج الخشونة والتهاب المفاصل، مخبأة وملفوفة بإحكام في قطع ملابس متنوعة داخل حقائبه.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 51 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.