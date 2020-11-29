شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء يرافقه المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، لمتابعة الأعمال التي يتم تنفيذها بالمنطقة، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور على افتتاح المنطقة الحرفية بالمساعيد خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في أبريل القادم..مؤكدًا على أن وزارة التعاون الدولي خصصت مبلغ 5 ملايين جنيها كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بجانب تزويد المنطقة بعدد 6 محول كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة بالمنطقة.

أضاف الغندور، أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء مجمع صناعي حرفي بالمنطقة يضم 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات في الأنشطة الحرفية المتنوعة والتي من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم.

بدوره قال المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية أنه يجرى منح أصحاب المشروعات والأنشطة المتنوعة تيسيرات وحوافز تشجيعية في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة ومنها استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز متنوعة.

وأضاف المهندس أحمد فايق محسن، مدير المنطقة الصناعية، أنه سبق تخصيص قطعة أرض مساحتها واحد كيلو مترا مربعا جنوب حى المساعيد بالعريش لإقامة منطقة حرفية لتفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وذلك بقرار من محافظ شمال سيناء عام 86.