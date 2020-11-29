شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء» تبحث إقامة محطة لتعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبحث محافظة شمال سيناء إقامة محطة لتعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز، بوسط سيناء، بعد تقدم إحدى الشركات بمشروع لإقامة المحطة في مدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إنشاء المحطة في مدينة الحسنة، لخدمة أهالي مركزي الحسنة ونخل والتوسعات المستقبلية بعد توزيع التجمعات التنموية على المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة من المديريات والإدارات المعنية لتحديد المكان المناسب.

من جانبه، أكد فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على أن استهلاك مركز ومدينة نخل من الغاز الطبيعي شهريًا يتراوح ما بين 30- 35 طنًا، واستهلاك الحسنة من الغاز الطبيعي يبلغ 35 طنًا شهريًا، مشيرًا إلى أن المحطة الجديدة ستخدم التوسعات المستقبلية.