شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار طارق عبد العليم مساعداً لرئيس مجلس إدارة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس طارق عبد العليم لتولي منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. وكان عبد العليم قد شغل عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة ورئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ومستشاراً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران . الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

كانت هذه تفاصيل خبر اختيار طارق عبد العليم مساعداً لرئيس مجلس إدارة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.