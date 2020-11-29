شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يرشقون قطار المنصورة- الزقازيق بالحجارة.. وإصابة راكب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجهولون برشق قطار ٣٩٤ اثناء سيره ما بين محطتي البقلية والسنبلاوين، مما عرض أحد الركاب للإصابة بالرأس وسالت الدماء على وجهه وبأرجاء العربة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعمل الإسعافات اللازمة للراكب ونقله إلى مستشفي السنبلاوين.

ومن منطلق الحرص على سلامه المواطنين، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الظواهر والسلوكيات الخاطئة ينتج عنها أضرار تتعلق بسلامة الركاب وتلفيات بالقطارات وتؤثر على سلامة حركة مسير القطارات.

و يهيب المهندس أشرف رسلان بالمواطنين الحفاظ على أرواح العاملين والركاب والالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.