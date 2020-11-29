شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ووكيل إدارة العريش التعليمية يتفقدان الدراسة بعدد من المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت منى أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، يرافقها عز الدين عزازي وكيل المديرية، عدد من مدارس الإدارة، لمتابعة سير وانتظام الدراسة.

وأكدت أبوالمعاطي على انتظام الدراسة في مختلف المدارس على مستوى الإدارة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، أكد عز عزازي وكيل المديرية، على زيارة مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية العامة للبنين ومدرسة بنك للتعليم الأساسي، خلال الجولة التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.