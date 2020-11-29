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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات عزبة الشامي شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجهت حملة مكبرة من حى المنتزة اول إلى عزبة الشامى شرق الاسكندرية لازالة عدد من المخالفات المتنوعة بالعزبة بناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وبتواجد السيد سكرتير عام الحي يرافقة كل من مدير ادا ة اشغال الطريق والاعلانات ومدير ادارة المتابعة الميدانية ورئيس وحدة الازالة الفورية ومعاوني ومفتشي ادارة اشغال الطريق والمتابعة الميدانية.
وتم خلال الحملة ازالة كافة السقايف والحواجز الحديديه والخرسانية والتعديات على الطريق العام بشارع مدرسة القدس، كما تم ازالة سور وغرفة لتربية المواشي بجوار مدرسة القدس بالشارع العام .
ولا تزال الحملات مستمرة بشكل يومي لازالة كافة التعديات على الطريق العام لتسهيل المرور وتطبيق القانون على المخالفين.
يأتى هذا في اطار جهود مكثفة لحي المنتزة اول لمواجهة التعديات وازالة كافة الاشغالات التي تعوق الطريق العام .
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