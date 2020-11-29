شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة وذلك صباح غد الاثنين لمدة ٥ ساعات ،وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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