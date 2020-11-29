شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى بالقاهرة يزور مدينة العلمين الجديدة ويشيد بنسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس الجهاز: الزيارة شملت منطقة الأبراج الشاطئية.. والمنطقة الترفيهية والممشى السياحي

قام السفير الياباني لدى مصر "ماساكى نوكى"، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، للإطلاع على معدلات التنمية الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث استقبله المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والكابتن محمد رشوان، لاعب رياضة "الجودو" الدولى السابق، ومسئولو جهاز المدينة.

وتجول سفير اليابان، بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحى، والمنطقة الترفيهية، واستمع إلى شرحٍ واف حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمدينة، كما شارك السفير الياباني فى جلسة بـ"خيمة عربية"، مع مسئولى جهاز المدينة.

وأشاد السفير الياباني في كلمته التذكارية في سجل الزيارات للمدينة، بالجهود المبذولة بالمدينة الناشئة، وأبدى فخره وامتنانه بحركة التنمية الواعدة بها، وكذا حفاوة الاستقبال والكرم العربى الأصيل، مؤكداً على زيادة أُطر التعاون بين مصر واليابان في المجالات المختلفة.

ومن جانبه أهدى المهندس أسامة عبدالغنى، إلى السفير الياباني "درع المدينة"، مقدماً الشكر على زيارته للمدينة، وعلى التعاون المستمر بين دولتى مصر واليابان.

وأشار المهندس أسامة عبدالغني، إلى أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـ3 أبراج أخرى.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.