شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بالمستشفيات التعليمية يجرى جراحتين لتغيير صمام ميترالى بالبحيرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الطبى الطائر لجراحات القلب بالمنظار التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بإجراء تغيير للصمام الميترالى لمريضتين بمستشفى دمنهور التعليمى، وخرجت المريضتان من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد 4 أيام فقط من إجراء الجراحة.

وقال الدكتور تامر البنا، رئيس الفريق الطائر لجراحات القلب بالمناظير بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن إجراء جراحات القلب بالمنظار هى من أحدث طرق الجراحات القلبية والتى تعد من التقنيات التى تحتاج إلى مهارات عالية وتجهيزات حديثه، وتمتاز هذه الجراحات عن الجراحات التقليدية بأن مدة إقامة المريض بالمستشفى فى كثير من الأحيان تعتبر أقل من نصف فترة الإقامة فى الجراحات العادية، ويمكن للمريض العودة إلى عمله بعد أسبوعين من إجراء العملية على النقيض من الجراحات العادية التى يعود المريض فيها إلى عمله بعد شهرين.

وأضاف البنا، أن المريضتين كانت إحداهما تبلغ من العمر 56 عاما وحالتها الصحية العامة حرجة، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية مما أدى إلى صعوبة علاجها بالطريقة الجراحية التقليدية، أما المريضة الأخرى عمرها 37 عاما ولديها من الظروف التى تجبرها على استخدام طرق العلاج الحديثة التى تتيح لها ممارسة الحياة الطبيعية خلال أقصر مدة ممكنة، وقد تم تغيير الصمام الميترالى للحالتين ومتابعتهما لمدة 4 أيام بالمستشفى ومن ثم خروجهما بحالة جيدة.

وقال الدكتور أسامة البلكى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى، إن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمنظار هو السابقة الأولى من نوعها فى محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، وهذا ليس بجديد على مستشفى دمنهور التعليمى التى كانت دائما سباقة فى تقديم الخدمات الطبية بأحدث الطرق وعلى أيدى أمهر الأطباء المتميزين وبتجهيزات عالية التقنية.

فيما أعرب الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية عن تقديره للفريق الطائر للهيئة لتولى مسئولية نشر وتدريب الأطباء على مستوى وحدات الهيئة فى مجال جراحات القلب بالمناظير، لافتا إلى أن مستشفى دمنهور التعليمى لن تكون المحطة الوحيدة للفريق، وسيتم إجراء مثل هذه الجراحات فى مستشفيات شبين الكوم التعليمى والأحرار التعليمى وقريبا فى مستشفى بنها التعليمى بعد إفتاح مبنى الطوارئ الجديد وقسم جراحات القلب بها.

ويأتى هذا فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والسكان لرفع المعاناة عن المرضى والعمل على الإسراع فى القضاء على قوائم الانتظار وتوفير خدمة طبية متاحة للجميع وبمستوى عالى الجودة لخدمة أهلنا من المرضى وتخفيف معاناتهم.