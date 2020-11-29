شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مناهج النظام الجديد تنمى مهارات الطلاب وتساعد على اكتشاف مواهبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء فى تطبيق النظام الجديد للتعليم "2.0" فى العام الدراسى 2017/2018، ووصل الآن حتى الصف الثالث الإبتدائى للعام الدراسى الجارى ويستمر حتى يغطى جميع مراحل التعليم الأساسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النظام الجديد مبنى على مناهج حديثة وجديدة مصممة على اكتشاف المواهب الحقيقية للطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن دفعة الثانوية العامة هذا العام، 2020،2021، هى أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين، وخاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التى تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك: أن الطالب ستكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة، وبذلك ستكون الثانوية العامة هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبى على الطالب أو ولى الأمر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح سيكون الكترونى لطلاب المرحلة الثانوية ويحصل الطالب على تقرير مفصل يوضح نقاط ضعفه وقوته فى جميع المواد.