الإفتاء: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع مكارم الأخلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التنمر والسخرية من السلوكيات المرفوضة التي تتنافى مع مكارم الأخلاق، التي دعا إليها الإسلام.

واستشهدت الإفتاء في مقطع فيديو لها، بقول الرسول صل الله عليه وسلم: "أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق وإن الله ليبغض الفاحش البذيء"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وأضافت أن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي ولذلك حرم الإسلام السخرية والنبذ والتنابز بالألقاب فالاعتداء والإيذاء للغير لو بكلمة أو نظرة مذموما شرعا.

وختمت الإفتاء مقطع الفيديو بقوله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ".

كانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة من التنمر والعنصرية ضد لاعب نادي الزمالك شيكابالا، عقب نهاية لقاء الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عدد من نجوم الرياضة والفن على دعم "شيكابالا" من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رافضين كافة أشكال التنمر التي تعرض لها اللاعب.