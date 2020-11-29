السياحة: منح 687 فندقا ثابتا الشهادة الصحية لإعادة التشغيل - قائمة بالأسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 687 فندقا ثابتا بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية حتى الآن.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الأسبوعين الماضيين شهدا تسلم نحو 20 فندقاً بسبع محافظات هي (جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والإسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم) شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأشار العاصي، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالإضافة إلى فندق التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع العاصي: و8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي نيو أوتيل، وحوريس، وكابسيس بالاس، وتاليزمان، والفراعنة، ورضوان، واميه، وكونكورد "الدقي"، وفندق غاليت بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وفندق نيو بانوراما شكشوك بمحافظة الفيوم.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وفيما يلي قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

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