الإسكان تعلن آخر موعد لحجز 447 شقة من حصة المجتمعات العمرانية في 4 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

وأوضح الوزير، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل في أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: أنه في حالة التسجيل بإسم (القاصر) يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الإستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الإستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخطوة الثانية تتمثل في المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز) في أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن أسعار الوحدات مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com )، ويقوم العميل بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه في حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة خلال الفترة من 29/12/2020 وحتى 30/1/2021، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة على دفعات نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت السداد، بالإضافة إلى (2%0.5 + % مصاريف تحصيل )، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، مشيراً إلى أنه يتم التعاقد فور استكمال سداد مقدم الحجز، كما يتم تسليم الوحدة خلال شهر من تاريخ التعاقد.

​