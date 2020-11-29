شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تركيب عربات مميزة ببعض القطارات المطورة بالخطوط الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة السكة الحديد ابتداءاً من اليوم الأحد تعديلات فى تركيب عربات بعض القطارات المطورة بالخطوط الفرعية، حيث تقوم بتغيير تركيب قطارى رقمى 714 و717 الواسطى ـ المنيا والعكس بعربات مميزة ممن تم سحبها من الخطوط الرئيسية (الطوالى).

كما تقوم السكة الحديد بتعديل تركيب قطارى رقمى 169 و168 المنيا ـ الواسطى والعكس بعربات مميزة ممن تم سحبها من الخطوط الطوالى.

كانت السكة الحديد قامت بتشغيل قطارات روسية جديدة على خطوط القاهرة ـ أسوان والعكس، والقاهرة - الإسكندرية والعكس، كما استبدلت تركيب عربات بعض القطارات المميزة (العادية) العاملة على هذه الخطوط بعربات روسية جديدة.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 151 عربة روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث تصل من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة دفعات شهرية بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.