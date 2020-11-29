شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الشبورة المائية.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد اليوم طقسا مستقرا بعد أيام من أزمة الأمطار بدأت الأربعاء الماضي وتعطلت خلالها الجامعات والكثير من مناحي الحياة .

ولكن الجديد في طقس اليوم هو انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بشكل كبير علي مناطق من وسط سيناء والدلتا والقاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية ، مما يتطلب من السائقين الحذر والهدوء علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم طقسا لطيفا على معظم الأنحاء معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 22 13 الاسكندرية 22 13 وادي النطرون 22 11 طنطا 21 13 شبين الكوم 22 12 دمنهور 22 13 بلطيم 21 13 مطروح 22 12 السلوم 21 10 سيوة 21 07 بورسعيد 21 15 دمياط 21 15 الزقازيق 22 13 المنصورة 22 12 الإسماعيلية 22 12 السويس 22 13 العريش 21 14 رفح 20 13 رأس سدر 22 14 نخل 19 06 نويبع 22 17 طابا 20 15 كاترين 16 03 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 15 مرسى علم 23 17 الفيوم 22 10 بني سويف 22 10 المنيا 22 09 أسيوط 23 08 سوهاج 24 09 قنا 24 10 الأقصر 24 11 أسوان 25 12 ادفو 25 12 أبوسمبل 24 13 الوادي الجديد 23 05 شلاتين 28 17 أبورماد 27 18 حلايب 26 18 رأس حدربة 27 19