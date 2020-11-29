شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة من الأمطار وشبورة مائية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد إجازة من الأمطار 48 ساعة، والتي تعاود الثلاثاء مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تشهد البلاد في الأيام الثلاث شبورة مائية صباحاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، طقسا لطيفا على معظم الأنحاء معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «22- 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «24- 11»، أسوان «25- 12».

أما غداً الاثنين فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة غرب السواحل الشمالية الغربية بفرصة سقوط ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 17»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الثلاثاء انخفاضاً في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء .

وتعود الأمطار مرة أخرى الثلاثاء حيث هناك فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 30 % )، وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 70 % )، وامطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ( 50 % ) .

أيضاً هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 14»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 17»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية .