جامعة الأزهر تغلق باب نقل القيد للطلاب المستجدين غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق جامعة الأزهر غدا الاثنين باب نقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين مصريين - وافدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام 2020، من شعبة إلى شعبة داخل الكلية فقط وبشرط استيفاء الحد الأدنى الذى قبلته الشعبة المراد نقل القيد إليها، وذلك بعد فتحه خلال الفترة ما بين الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2020، حتى الإثنين الموافق 30 / 11 / 2020 مع مراعاة قواعد وشروط التوزيع الجغرافي وشرط المواد المؤهلة. من ناحية أخرى استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ إيرينا الخرزاتي، الممثل القانوني لجامعة ماربورغ؛ لمناقشة مذكرة التفاهم، وتعظيم سبل التعاون المشتركة بين الجامعتين؛ حيث تطمح الجامعتان إلى تكثيف التعاون الدولي فيما يخص التبادلات الأكاديمية والثقافية؛ من خلال التعاون المتبادل في مجالات التعليم والبحث العلمي، وذلك بتنسيق الدكتور محمد منصور سعد، مسئول التعاون الدولي، منسق برامج الاتحاد الأوروبي بجامعه الأزهر، وبحضور الدكتور أحمد صوفي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، عضو المكتب الفني، والدكتور أحمد إسماعيل حموده، مدرس جراحة العظام، عضو المكتب الفني.

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