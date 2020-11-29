شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمع البحوث الإسلامية " يحدد الثلاثاء المقبل لعقد اختبارات الابتعاث الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، الثلاثاء المقبل ، موعد عقد الاختبارات الشفهية لمن اجتازوا الامتحان التحريرى من المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام للخارج ، من المدرسين والوعاظ ، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى السابع من ديسمبر، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر .

وكانت الإدارة المركزية بالمجمع قد اشترطت فيمن يتقدم للمسابقة أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات - على الأقل - من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج - حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، وألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85٪)، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

وأضافت الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية، أنه يشترط أيضًا أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومى يحدده الأزهر فى كل مسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، فى تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج، وألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

وأوضحت الإدارة المركزية ، أنه يشترط ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق، وألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات (التحريرية - الشفوية) والمقابلات الشخصية التى تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

كما أكدت الإدارة المركزية على ضرورة إرفاق المستندات الآتية بطلب الترشيح المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2020/2021م وهي:

إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف، عدد (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.