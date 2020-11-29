شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان يؤكد استيعاب جميع المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، استيعاب كل طلاب الإقامة بالمدن الجامعية، وتم اكتمال عمليات التسكين لجميع الطلاب والطالبات ، مضيفا
فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن عملية التسكين فى المدن الجامعية بجامعة حلوان تمت بغرف ثنائية ، ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا ، لافتا إلى أن المدن الجامعية استوعبت جميع طلبات راغبى الإقامة .
وقال رفاعى ، إن المدن الجامعية شهدت خلال الفترة الماضية ، عمليات تطويرشاملة فى إطار خطة تخصيص أماكن للعزل خلال جائحة كورونا ، لافتا الى أنه تم أيضا إطلاق العديد من معامل الكمبيوتر، وذلك بهدف خدمة منظومة التعليم الهجين المطبق فى العام الجامعى الحالى ، فضلا عن تطوير خدمة " الواى فاى " بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان، بهدف خدمة منظومة التعليم عن بعد للطلاب فى المدينة الجامعية .
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