شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الدولة لتحسين المنظومة الصحية خلال 6 سنوات.. التأمين الصحى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولت الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية، ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، فضلا عن النهوض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو 14762 مشروعا، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8 ) مليار جنيه مصرى.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية قبل 6 سنوات، حظى قطاع الصحة بنصيب الأسد فى الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، ونرصد أبرز إنجازات الدولة فى تحسين هذه المنظومة :

- توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسينها

- إنجاح عدد من المبادرات تستهدف صحة أفضل للمواطن والمرأة والطفل

- 413 ألف جراحة عاجلة حتى مارس الماضى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

- إنشاء 40 مستشفى نموذجية وتجهيزها

- تطوير المستشفيات الجامعية (113مستشفى جامعي) بزيادة 25مستشفى عن 2014

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام

- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات

- إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة

- تعميم مبادرة " 100 مليون صحة " على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

- تدريب الكوادر الطبية بإفريقيا على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات و إمدادهم بالدعم الفني

- إيفاد عدد من القوافل الطبية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي بدولتي تشاد وجنوب السودان

- إرسال شحنات من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول مثل إريتريا والسودان

- إرسال قوافل طبية في مجال العيون لقياس قوة الإبصار لألفين من الأطفال في إريتريا

- إرسال قوافل أخرى تدريبية للصومال في مجالات الأمومة والطفولة وطب الطوارئ