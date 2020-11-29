شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " تحاصر مرض الحمى القلاعية بـ 10 خطوات لحماية الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الزراعة ، والجهات المختصة مجموعة من الاجراءات المتبعة لحماية الإنتاج الحيوانى من الأمراض الوبائية وخاصة مرض الحمى القلاعية، الذى يعد من الأمراض سريعة الانتشار بين الماشية ، ويؤدى الى خسائر فادحة فى إنتاج اللحوم والألبان ، وتضمنت مجموعة الإجرءات .

-عدم شراء الحيوانات الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية.

-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها.

-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض.

-الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى.

-سرعة الابلاغ عن ظهور أى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض.

-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها.

7-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة.

- غلق الأسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض.

-تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها.

- تنفيذ برامج التحصين الحلقى فى نطاق نصف قطرها 10 كم.

يذكرأن أخر تقرير صادر عن الخدمات البيطرية ، أكد وزارة الزراعة ، قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية وعلى رأسها مرض الحُمى القلاعية من خلال تكثيف أعمال التحصين وفقاً لبرنامج الحملات القومية والذي يأتي من خلال تطبيق الاستراتيجية للسيطرة و احتواء الامراض ، الذى انطلق فى عام 2018 بتكثيف التحصين فى 27 محافظة فى نفس التوقيت من خلال الجان البيطرية الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى التحصين حول أي بؤر تظهر وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحصين 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019.